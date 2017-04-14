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Из жизни | Жители проезда Лобачевского боятся аварийных тополей

14.04.2017|17:54
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В 1-м проезде Лобачевского жильцы четвертого дома долго боролись с деревьями. Те вымахали выше крыши.

«Здесь растут четыре тополя, пятый на углу за домом. Я считаю, что они аварийные», - сообщил местный житель Евгений.

Коммунальщики опилили ветки, которые казались им наиболее опасными: те падали на сети газовой и отопительной системы. Но самые страшные - ближе к верху - не тронули.

«Тополя - хрупкие деревья: если одно сломается, я останусь без крыши», - заявила местная жительница Ольга Николаевна.

Через несколько недель нагрянет ожидаемая беда. Побороть ее можно было, лишь обрезав все сучки.

«В июне играем в снежки тополиным пухом, просто нечем дышать», - напомнил Евгений.

За собой коммунальщики не вывезли горы опиленных сучков. Кому оставили - непонятно. Жильцам не под силу перенести эти горы на свалку.

Журналисты 11 канала направили жалобу по данному поводу в управление ЖКХ.

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