В 1-м проезде Лобачевского жильцы четвертого дома долго боролись с деревьями. Те вымахали выше крыши.
«Здесь растут четыре тополя, пятый на углу за домом. Я считаю, что они аварийные», - сообщил местный житель Евгений.
Коммунальщики опилили ветки, которые казались им наиболее опасными: те падали на сети газовой и отопительной системы. Но самые страшные - ближе к верху - не тронули.
«Тополя - хрупкие деревья: если одно сломается, я останусь без крыши», - заявила местная жительница Ольга Николаевна.
Через несколько недель нагрянет ожидаемая беда. Побороть ее можно было, лишь обрезав все сучки.
«В июне играем в снежки тополиным пухом, просто нечем дышать», - напомнил Евгений.
За собой коммунальщики не вывезли горы опиленных сучков. Кому оставили - непонятно. Жильцам не под силу перенести эти горы на свалку.
Журналисты 11 канала направили жалобу по данному поводу в управление ЖКХ.