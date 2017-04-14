14.04.2017 | 17:32

Рядом с мостом через железную дорогу как со стороны улицы Ленина, так и Пролетарской кто-то, видимо, еще в прошлом году срубил кусты. Дело хорошее. Только до конца его не довели - ветки бросили тут же. В городе объявили субботник, а сухая растительность так и лежит. К ней стали добавлять свой мусор прохожие и местные жители.

«Безобразие! Власти должны убирать эти ветки, не жители же», - отметил горожанин.

Чем суше погода, тем больше вероятности, что кучи загорятся от случайно брошенного окурка или из-за детской шалости.