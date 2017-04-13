13.04.2017 | 16:18

Есть в Веселовке улица Мереняшева, люди гордятся тем, что названа она в честь достойного человека.

«Мереняшев - это герой Советского Союза», - напомнил один из местных жителей.

Андрей Иванович родом из тех мест. На Великую Отечественную он попал в 1942 году. Был командиром пулеметной роты. Погиб в бою в 1944-м. Имя земляка улице в Веселовке присвоили в 1988-м.

На одном из домов журналисты увидели странную табличку: в фамилии героя ошибка, потерялись две буквы. Люди, живущие напротив, даже внимания не обращали.

По всей видимости, хозяин не ломал голову над тем, что на его жилье бракованная надпись. В ходе переговоров выяснилось: владелец дома приобрел адресный указатель, но не стал присматриваться к написанному. Заметил ошибку не сразу. Все откладывал переделку.

Потом привык к такой надписи. Так и живет особняком - на улице Меряшева. Хотя, по его словам, с корреспонденцией пока никто не промахнулся.