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Из жизни | Пензенец жалуется на удары тока во дворе дома на Рахманинова

13.04.2017|15:49
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Во дворе дома № 28 на улице Рахманинова в дождливую погоду обстановка становится напряженной. Сырость, по словам бдительного пенсионера Ивана Степановича, провоцирует лучшую электропроводимость окружающих предметов. Первыми об этом ему сообщили местные мальчишки. Мужчина проверил информацию.

«Мне сказали, что моя машина бьет током. Я попробовал в дождик, и правда! Причем был трезвый, а то пьяного меня ничто не берет», - рассказал Иван Степанович.

Мужчина нашел объяснение этому явлению. Электроэнергия идет от проводов по мокрым веткам.

«Ток идет от дерева в сырую погоду», - резюмировал он.

А ведь рядом игровая площадка. Сейчас пенсионер только предупреждает родителей, чтобы те следили за детьми во время дождя.

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