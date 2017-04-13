13.04.2017 | 17:16

Столько лет прошло с выхода на экраны знаменитого фильма «Афоня», но, кажется, с тех пор мало что изменилось. На перекрестке улиц Пушкина и Некрасова подтекает колонка. Рядом образовалась лужа.

Жидкость уходит частями: что-то впитывается газоном, что-то растекается по дороге. Видны и свежие следы влаги на земле чуть дальше, скорее всего, некоторый объем очищенной питьевой воды ушел в расположенный неподалеку полуоткрытый колодец.

Если в советское время только учили экономить ресурсы, то теперь это делать заставляют, ведь сейчас обязательно устанавливать счетчики, причем как общедомовые, так и внутриквартирные. А кто будет оплачивать вот такие круглосуточные потери? Не скрываются ли они в тарифе?