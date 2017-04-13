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Из жизни | На перекрестке улиц Пушкина и Некрасова подтекает колонка

13.04.2017|17:16
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Столько лет прошло с выхода на экраны знаменитого фильма «Афоня», но, кажется, с тех пор мало что изменилось. На перекрестке улиц Пушкина и Некрасова подтекает колонка. Рядом образовалась лужа.

Жидкость уходит частями: что-то впитывается газоном, что-то растекается по дороге. Видны и свежие следы влаги на земле чуть дальше, скорее всего, некоторый объем очищенной питьевой воды ушел в расположенный неподалеку полуоткрытый колодец.

Если в советское время только учили экономить ресурсы, то теперь это делать заставляют, ведь сейчас обязательно устанавливать счетчики, причем как общедомовые, так и внутриквартирные. А кто будет оплачивать вот такие круглосуточные потери? Не скрываются ли они в тарифе?

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Гость|13.04.2017 19:10|

А ей там кто ещё пользуется? или эту колонку оставили как исторический памятник

Гость|13.04.2017 19:11|

Автор убейся. Афоня ты! Нечего тут либеральничать. Нужно выяснить кто виноват и уже потом писать свои репортажи. Иначе это пердеж в воздух. Типа есть .. да ладно. Че вам говорить. И сами все знаете, просто на зарплате сидите.

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