12.04.2017 | 11:47

Работы по ремонту забора, деревянного настила и навеса у дома № 62 на улице Красной будут выполнены до 10 мая текущего года.

Об этом говорится в ответе на критику, подписанном главой администрации Ленинского района Надеждой Москвитиной. В письме имеется ссылка на информацию, предоставленную Пензенским базовым медицинским колледжем.

Напомним: в начале апреля в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра, возмущенная рухнувшим забором возле дома № 62 на Красной улице. Конструкция перегородила деревянный настил, и люди вынуждены либо идти по газону, меся грязь, либо выходить на проезжую часть с риском попасть под колеса.

Примечательно, что, по сообщению пензенцев, ограждение упало еще 24 февраля. Таким образом, работы по его восстановлению продлятся два с половиной месяца.