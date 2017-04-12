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Из жизни | Упавший забор на улице Красной в Пензе будут поднимать еще месяц

12.04.2017|11:47
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Работы по ремонту забора, деревянного настила и навеса у дома № 62 на улице Красной будут выполнены до 10 мая текущего года.

Об этом говорится в ответе на критику, подписанном главой администрации Ленинского района Надеждой Москвитиной. В письме имеется ссылка на информацию, предоставленную Пензенским базовым медицинским колледжем.

Напомним: в начале апреля в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра, возмущенная рухнувшим забором возле дома № 62 на Красной улице. Конструкция перегородила деревянный настил, и люди вынуждены либо идти по газону, меся грязь, либо выходить на проезжую часть с риском попасть под колеса.

Примечательно, что, по сообщению пензенцев, ограждение упало еще 24 февраля. Таким образом, работы по его восстановлению продлятся два с половиной месяца.

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Гость|12.04.2017 12:20|

Пока ,кого нибудь не собьют на дороге.

Гость|12.04.2017 12:40|

Гость писал(a):

Пензенцы засоряют прилегающие территории, а потом жалуются на грязь и свалки мусора.
Гость писал(a):
- подчеркнул Виктор Кувайцев.

Гость|12.04.2017 12:43|

Дело-то серьёзное!Придётся бросать постройку моста в Крым и перебрасывать рабочих и инженеров сюда.Да ещё технику перевезти.Поэтому и такие сроки восстановления забора

Гость|12.04.2017 13:03|

Гость писал(a):

Гость|12.04.2017 12:10|

penzainform.ru писал(a):

«Пенза - современный европейский город, и чистота здесь должна быть европейская», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

В этой связи он отметил, что требования к чистоте у людей высокие, а общая культура - низкая. Пензенцы засоряют прилегающие территории, а потом жалуются на грязь и свалки мусора.

И эти чиновники учат нас жить и говорят что свиньи это мы.

Вот же твари Божьи.

Гость|12.04.2017 13:05|

Ну вот... А вы говорите цирк, перинатальный центр, набережная и даже (прости Господи) собор...

Имя: Гость
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