12.04.2017 | 15:48

Когда пензенцы покупали квартиры в доме № 19 на улице Крупской, их заверяли, что это элитное жилье. Но обладатели квадратных метров почти сразу же столкнулись с проблемами, характерными для аварийного фонда: канализация часто забивается, а ее содержимое вытекает в техническое подполье. Люди сделали несколько фотографий.

«Фундамент подмывает, потому что фекалии утекают под дом», - заявил местный житель Андрей.

А первопричина беды, по мнению пензенцев, связана со сточной системой вне здания. Многоэтажке не повезло: она чуть ниже остальных.

«Заглушки вышибает, и все стекает в наш подвал. Выхода нет. Это происходит каждые три-четыре месяца», - констатировала пензячка Вера Александровна.

Кроме того, якобы компания-подрядчик не учла пропускную способность канализационных труб. Они были проложены с учетом небольшой нагрузки, так как раньше там стояли двухэтажные бараки на несколько десятков человек. А теперь население микрорайона выросло в разы. Из-за этого проблемы испытывают не только новоселы, но и старожилы с соседних улиц.

«Когда приезжала городская аварийка, нам сказали, что сливная система новых домов подключена к нашей. Там образовался порожек, который остановил весь поток», - рассказала горожанка Галина Ивановна.

«Нужно заменить трубу, которая расположена выше. Необходим больший диаметр», - отметил Андрей.

Капитальные работы потребуют огромных затрат. Где взять деньги, неясно. Сейчас нет смысла доказывать ошибку при проектировании нового микрорайона на месте старого.

«Пять лет гарантии, но та организация, что нас строила, уже обанкротилась», - заключила Вера Александровна.

По словам людей, они писали жалобы в девять инстанций, но безрезультатно. Ревизоры приходят не сразу, а когда все подсыхает. Поэтому истинной картины не видят.