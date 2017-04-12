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Из жизни | Детскую площадку на Вяземского оккупировали ночные компании

12.04.2017|15:07
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Когда-то детская площадка на улице Вяземского была олицетворением мечты мальчишек и девчонок. Новая, красивая, в виде космодрома, с помощью которого звезды становятся ближе.

Но шли годы, а полноценные реставрационные работы не проводились. И стали там собираться пензенцы постарше.

«Начали приходить алкаши, слышно шум, крики», - пожаловался один из местных жителей Николай Андреевич.

Они даже импровизированное место отдыха себе устроили. Постепенно люди к такой картине на игровой зоне почти привыкли.

Вокруг красивые клумбы, о братьях наших меньших пензенцы заботятся: при остеклении предусматривают специальные окошки для кошек. То есть жители небезразличные, могли бы взять и игровую зону под опеку. Но руки опускаются от того количества мусора, что оставляют любители алкоголя.

«Здесь была беседка, но как-то ребята начали собираться, шуметь, тогда местный житель ее выкорчевал», - рассказал Николай Андреевич.

Когда-то стоял там и летний театр, в котором проходили выступления. А потом его разобрали и вывезли в неизвестном направлении. В итоге сейчас место для игр есть только в соседних дворах - например, на Вяземского, 45. А большая площадь между домами отдана ночным компаниям.

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Гость|12.04.2017 18:40|

Вот так и живем! без СМИ на всех нас...ть! если сюжет не покажут по ТВ, значит никто не пошевелится...Будь то участковый, который должен этих алкашей гонять или управляющая компания,которая должна починить детскую площадку!!!

Гость|12.04.2017 19:08|

Участковый с нами заряжает.

Имя: Гость
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