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Из жизни | Пензячка украсила коврами старые сараи на ул. Беляева

11.04.2017|17:58
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В укромном уголке среди старых сараев на Беляева, за домом № 18, развешаны ковры. Попутно разложены еще какие-то вещи, но тканые полотна - центр картины.

Есть и старые, изрядно потрепанные временем, есть и вполне приличные. Просто сказка в пензенском варианте.

Журналисты отыскали владелицу убранства, но она пожелала остаться за кадром. Женщина рассказала, что свое добро принесла туда целенаправленно и развесила на солнышке, чтобы потом, когда откроется дачный сезон, отвезти в домик на шести сотках.

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