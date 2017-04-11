11.04.2017 | 17:58

В укромном уголке среди старых сараев на Беляева, за домом № 18, развешаны ковры. Попутно разложены еще какие-то вещи, но тканые полотна - центр картины.

Есть и старые, изрядно потрепанные временем, есть и вполне приличные. Просто сказка в пензенском варианте.

Журналисты отыскали владелицу убранства, но она пожелала остаться за кадром. Женщина рассказала, что свое добро принесла туда целенаправленно и развесила на солнышке, чтобы потом, когда откроется дачный сезон, отвезти в домик на шести сотках.