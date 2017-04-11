11.04.2017 | 16:21

С обеих сторон моста, соединяющего улицы Ленина и Пролетарскую, установили предупреждения, что конструкция в аварийном состоянии, движение по ней запрещено.

«А где же ходить? Почините!» - заявил один из прохожих.

Кто это будет делать, не могут решить давно. Железная дорога отказалась от перехода.

В январе этого года было принято решение обезопасить людей. Вход на мост заколотили.

«Это идиотизм!» - возмутились горожане.

Уже через четыре дня преграду убрали, скорее всего, сами недовольные пензенцы. Именно такую версию выдвинули в департаменте ЖКХ - ведомстве, которое приняло решение об установке забора по предписанию транспортной прокуратуры.

«Данное сооружение являлось временным, но работы по его демонтажу не были проведены», - уточнил руководитель Департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин.

Журналисты заметили разрушение опор конструкции. Но, по их мнению, это можно исправить. А большой путепровод, кстати, тоже находится не в лучшей форме. Пешеходная зона разваливается.