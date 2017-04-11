11.04.2017 | 16:37

Балкон на третьем этаже дома № 4Б на улице Егорова может рухнуть в любой момент. Конструкция перекосилась, наполовину сгнила, заметно, что держится еле-еле.

Живущие на втором этаже факт возможного падения синей коробки воспринимают как катастрофу.

Пензячка Марианна приобрела квартиру в первом подъезде года три назад. Переехала в марте. Сначала женщина не обращала внимания на опасность сверху. Но во время шквалистого ветра услышала жуткие звуки - конструкция угрожающе скрипела и ходила ходуном. Марианна поняла: если балкон упадет, то разгромит ее жилье.

«Я пытаюсь добиться, чтобы его снесли или отремонтировали, меня устроит любой вариант», - заявила женщина.

Только возникли сложности: владелец квартиры с аварийной конструкцией планирует продать жилье. Вкладывать деньги в ремонт он не желает.

МУП Железнодорожного района срезать балкон тоже не собирается: якобы нет полномочий.

Журналисты обратились за консультацией в управление ЖКХ, чтобы там разъяснили, вправе ли управляющая организация демонтировать опасную коробку. Или, может быть, Марианне придется ввязываться в долгие судебные тяжбы с собственником жилья на третьем этаже.