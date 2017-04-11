Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|11 апр 2017|19:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+15oC
Завтра | Ливень |
  60.30  |  $  56.96
 

Из жизни | Балкон в доме на улице Егорова на грани обрушения

11.04.2017|16:37
Печать

Балкон на третьем этаже дома № 4Б на улице Егорова может рухнуть в любой момент. Конструкция перекосилась, наполовину сгнила, заметно, что держится еле-еле.

Живущие на втором этаже факт возможного падения синей коробки воспринимают как катастрофу.

Пензячка Марианна приобрела квартиру в первом подъезде года три назад. Переехала в марте. Сначала женщина не обращала внимания на опасность сверху. Но во время шквалистого ветра услышала жуткие звуки - конструкция угрожающе скрипела и ходила ходуном. Марианна поняла: если балкон упадет, то разгромит ее жилье.

«Я пытаюсь добиться, чтобы его снесли или отремонтировали, меня устроит любой вариант», - заявила женщина.

Только возникли сложности: владелец квартиры с аварийной конструкцией планирует продать жилье. Вкладывать деньги в ремонт он не желает.

МУП Железнодорожного района срезать балкон тоже не собирается: якобы нет полномочий.

Журналисты обратились за консультацией в управление ЖКХ, чтобы там разъяснили, вправе ли управляющая организация демонтировать опасную коробку. Или, может быть, Марианне придется ввязываться в долгие судебные тяжбы с собственником жилья на третьем этаже.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!