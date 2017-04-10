10.04.2017 | 14:36

Заброшенная зона отдыха на перекрестке Ударной и Гагарина могла бы украсить Пензу, но пока только обезображивает.

Там никогда не было благоустроенного сквера. Люди протоптали тропинки, видны остатки забора. За участком наверняка когда-то присматривали, но было это давно.

«Давно пора благоустроить территорию, только непонятно, кому она принадлежит. Раньше здесь было покультурнее», - отметила одна из прохожих.

«Рядом находятся институт, заводы, люди могли бы приходить сюда в обед и гулять», - предположила другая.

Управление жилищно-коммунального хозяйства объявило о приеме от граждан предложений по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год». Участок на перекрестке Ударной и Гагарина достоин включения в нее.

Он мог бы стать ухоженным, аккуратным, цветущим, радующим людей. Ведь в округе поблизости нет ни одного приличного сквера.