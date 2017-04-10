Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|10 апр 2017|18:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  60.75  |  $  57.39
 

Из жизни | Зона отдыха на углу Ударной и Гагарина нуждается в благоустройстве

10.04.2017|14:36
Печать

Заброшенная зона отдыха на перекрестке Ударной и Гагарина могла бы украсить Пензу, но пока только обезображивает.

Там никогда не было благоустроенного сквера. Люди протоптали тропинки, видны остатки забора. За участком наверняка когда-то присматривали, но было это давно.

«Давно пора благоустроить территорию, только непонятно, кому она принадлежит. Раньше здесь было покультурнее», - отметила одна из прохожих.

«Рядом находятся институт, заводы, люди могли бы приходить сюда в обед и гулять», - предположила другая.

Управление жилищно-коммунального хозяйства объявило о приеме от граждан предложений по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год». Участок на перекрестке Ударной и Гагарина достоин включения в нее.

Он мог бы стать ухоженным, аккуратным, цветущим, радующим людей. Ведь в округе поблизости нет ни одного приличного сквера.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!