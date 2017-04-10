10.04.2017 | 16:26

Упавшее дерево перекрыло половину дороги за домом № 45 на улице Российской, ведущей к частному сектору и гаражам. Автомобилисты вынуждены объезжать препятствие.

«Неделю дерево точно уже здесь лежит», - рассказали местные жители.

Вблизи заметно, что ветки не сами оказались на земле. Их кто-то подпилил, но почему-то не полностью. Хотя довести задуманное до конца - это минут девять работы.

Мусорная площадка с другими растительными отходами рядом, нести ветки недалеко. Не исключено, что неизвестного просто спугнули, ведь по закону перед удалением насаждений необходимо получить разрешение властей. Иначе грозит крупный штраф.

Кстати, опилили не все ветви. Самые высокие остались на месте. Возможно, там тренировался тот, кто разместил объявление об обрезке деревьев. Напротив журналисты заметили не только рекламные листовки, но и несколько пеньков. Теперь нужно убрать то, что осталось недопиленным, чтобы освободить проезд.