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Из жизни | На улице Воронежской образовалась огромная лужа

07.04.2017|18:16
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Не каждая машина способна преодолеть лужу на улице Воронежской. Водоем настолько глубокий, что автомобили глохнут. Водители стараются проехать по нему аккуратно, ведь неизвестно, что творится на дне.

«Дороги практически нет, в ямы кладут булыжники, чтобы вода не затекала в жилые дома. Машины задевают эти камни бамперами», - пояснил активист Александр.

Ездить сложно, ходить еще труднее, особенно когда стемнеет: именно самый аварийный участок не освещается.

Местный житель Александр третий год бьется за установку одного фонаря близ громадной ямы-лужи. Чиновники мэрии кормят его обещаниями.

Некоторые официальные бумаги выглядят как издевка. В управлении капитального строительства позволяют себе путать адреса: какая им разница, кто где живет и чего просит. Александр радеет за Воронежскую, а ему приписали инициативу прокладки сети уличного освещения на проспекте Строителей.

Согласно последнему документу, счастье в виде фонаря может блеснуть на Воронежской в 2018-м. И то не факт.

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