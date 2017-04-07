Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|7 апр 2017|20:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  60.57  |  $  56.92
 

Из жизни | На Коммунистической пытаются ликвидировать старое дерево

07.04.2017|17:14
Печать

Что случилось со старой ветлой, которая растет с торца 39-го дома на Коммунистической? До недавнего времени она, казалось, была полна сил и внушала если не ужас, то опасение.

Когда-то раскидывала ветки в разные стороны и напоминала дерево-спрут из фантастического фильма про Гарри Поттера...

Но, видимо, век старой ветлы с Коммунистической прошел, силы иссякли, соки больше не питают ствол.

«Это гнилое дерево, корни уже плохие», - констатировала местная жительница.

Попытались коммунальщики срубить ее, но не справились за один раз. По кусочкам выламывают сердцевину, вырезают по частям.

Скоро спилят древнюю ветлу и на месте дерева воцарится чей-нибудь автомобиль по традиции здешних краев: со стоянками на Коммунистической дело обстоит плохо.

0
0
0
0
Гость|07.04.2017 20:15|

"Ликвидация-2" смотрите в Пензе.

У меня вопрос к автору новости "Шо за шмурдяк ты пил?"

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!