07.04.2017 | 17:14

Что случилось со старой ветлой, которая растет с торца 39-го дома на Коммунистической? До недавнего времени она, казалось, была полна сил и внушала если не ужас, то опасение.

Когда-то раскидывала ветки в разные стороны и напоминала дерево-спрут из фантастического фильма про Гарри Поттера...

Но, видимо, век старой ветлы с Коммунистической прошел, силы иссякли, соки больше не питают ствол.

«Это гнилое дерево, корни уже плохие», - констатировала местная жительница.

Попытались коммунальщики срубить ее, но не справились за один раз. По кусочкам выламывают сердцевину, вырезают по частям.

Скоро спилят древнюю ветлу и на месте дерева воцарится чей-нибудь автомобиль по традиции здешних краев: со стоянками на Коммунистической дело обстоит плохо.