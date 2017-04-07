07.04.2017 | 16:51

Улица Арбековская разделилась на две половины: подсохшую и залитую жижей, которая начала вытекать откуда-то из леса. Масса покрыла дорогу. В «Службу 11» стали звонить автовладельцы.

«Никогда такого не было. На переезде вообще грязь, слякоть. Вот здесь, в низине около заставы, там вообще на лодке надо плыть. Густая маслянистая вонючая жидкость была. И встречная машина меня так окатила! Мне так стало обидно, что дворники не могут очистить ее», - рассказал по телефону телезритель.

Залито все полотно дороги, обочины (тротуара не существует). Пешеходы обычно по краю брели, а теперь они окунаются в грязь по щиколотку.

Жители улицы Арбековской в недоумении: вечером проезжая часть была в приличном состоянии - утром враз заблестела из-за жидкого слоя грязи.

«Что-то копали в лесу, жижа пошла оттуда», - решил пензенец Семен.

Это предположение похоже на истину. Журналисты свернули с Арбековской в сторону леса... Там вовсю кипит стройка: вдоль линии электропередачи курсируют большегрузы, экскаваторы орудуют ковшами. Жижа льется с площадки прямо на дорогу.