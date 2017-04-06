Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|6 апр 2017|19:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  60.08  |  $  56.44
 

Из жизни | Лавочки на улицу Московскую вернут к майским праздникам

06.04.2017|16:34
Печать

Наступила весна, и пензенцы заметили отсутствие скамеек на улице Московской. Они остались только в сквере «Копилка пословиц».

«Их увезли на зиму», - решил один из прохожих.

Лавочки и урны, стилизованные под старину, на центральной улице установили к 350-летию сурской столицы. Они вписались в пейзаж, к ним настолько привыкли, что стали считать неотъемлемой частью Московской.

Журналисты 11 канала выяснили, что лавочки убрали ради сохранности. Зимой их могла бы задеть снегоуборочная техника. Сейчас скамейки приведут в порядок после зимнего хранения, а к майским праздникам вернут на место.

0
0
0
0
Гость|06.04.2017 18:48|

кто то себе уже в саду установил

Гость|06.04.2017 19:09|

Ну да, а когда-то Московская была с брусчаткой!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!