06.04.2017 | 16:34

Наступила весна, и пензенцы заметили отсутствие скамеек на улице Московской. Они остались только в сквере «Копилка пословиц».

«Их увезли на зиму», - решил один из прохожих.

Лавочки и урны, стилизованные под старину, на центральной улице установили к 350-летию сурской столицы. Они вписались в пейзаж, к ним настолько привыкли, что стали считать неотъемлемой частью Московской.

Журналисты 11 канала выяснили, что лавочки убрали ради сохранности. Зимой их могла бы задеть снегоуборочная техника. Сейчас скамейки приведут в порядок после зимнего хранения, а к майским праздникам вернут на место.