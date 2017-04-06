06.04.2017 | 17:07

Пожилой пензенец Виктор Петрович пожаловался на состояние дороги на участке улицы Симферопольской от Сахарова до Львовской.

«Здесь же невозможно ступить, такая непролазная грязь. Кругом вода. Жена шла из церкви и упала. Подружка не смогла ее поднять. А ведь по этому проулку ходят сотни стариков и детей», - рассказал пенсионер.

С книгой под мышкой, ранцем за спиной и пакетом со второй обувью каждый день преодолевает несколько сотен метров и юный пензенец Ярослав.

«Здесь просто ужасная грязь, дорога полностью разбита. Я ношу резиновые сапоги», - показал мальчик.

Местные жители рассказали, что дорога и раньше была в плохом состоянии, асфальта там никогда не видели. Но часть вины люди все-таки сваливают на бригаду, которая перед зимой прокладывала кабель. Из-за этого стало еще хуже.

«Обещали засыпать траншею, но сделали это неаккуратно», - пояснил местный житель Олег.

А старожил Виктор Петрович помнит проулок совсем другим. В советское время дорога была оживленной, а потом грунт смыло.

«Понятно, что в первую очередь нужно ремонтировать проспект Победы, но хоть раз в жизни обратите внимание на дорогу для детей и стариков! Ее нужно заасфальтировать», - отметил мужчина.

А пока сами жители стараются засыпать грязную массу с помощью строительного хлама.