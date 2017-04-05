Пензенское информационное агентство|18+|Среда|5 апр 2017|21:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-1oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  59.69  |  $  55.89
 

Из жизни | Жители ул. Римского-Корсакова давно не видели дворников

05.04.2017|16:24
Печать

В старых двухэтажках в Арбекове соскучились по дворникам. На Римского-Корсакова и в 5-м проезде Аренского не припомнят, когда они появлялись.

«Мы их очень давно не видели. Последний раз мы были прикреплены к МУПу, его сотрудники у нас прибирали. А теперь никого нет», - пожаловалась пензячка Валентина Петровна.

Прежнее муниципальное предприятие простилось с жителями года два-три назад. Затем был какой-то период без управляющей организации.

В итоге присматривать за двухэтажками стало МУП «Жилсервис». Люди платят за содержание и текущий ремонт, не понимая, на что тратятся их деньги: подъезды не крашены, окна разбиты, территория не убрана. Местные жители, большинство из которых пенсионеры, на свою энергию не надеются.

«Мы уже не в силах. По мере возможности убираемся, но после зимы сами видите что здесь!» - посетовала горожанка Любовь Викторовна.

Несмотря на свой хилый вид, двухэтажки не признаны ни ветхими, ни аварийными. Взносы на капитальный ремонт жители делают. Но кардинального вмешательства им по программе ждать еще года четыре, обновление кровли в планах. Все остальное еще позже.

0
0
0
0
Гость|05.04.2017 20:18|

роспотреб и жил. инспекция вам в помощь!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!