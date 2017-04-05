05.04.2017 | 16:24

В старых двухэтажках в Арбекове соскучились по дворникам. На Римского-Корсакова и в 5-м проезде Аренского не припомнят, когда они появлялись.

«Мы их очень давно не видели. Последний раз мы были прикреплены к МУПу, его сотрудники у нас прибирали. А теперь никого нет», - пожаловалась пензячка Валентина Петровна.

Прежнее муниципальное предприятие простилось с жителями года два-три назад. Затем был какой-то период без управляющей организации.

В итоге присматривать за двухэтажками стало МУП «Жилсервис». Люди платят за содержание и текущий ремонт, не понимая, на что тратятся их деньги: подъезды не крашены, окна разбиты, территория не убрана. Местные жители, большинство из которых пенсионеры, на свою энергию не надеются.

«Мы уже не в силах. По мере возможности убираемся, но после зимы сами видите что здесь!» - посетовала горожанка Любовь Викторовна.

Несмотря на свой хилый вид, двухэтажки не признаны ни ветхими, ни аварийными. Взносы на капитальный ремонт жители делают. Но кардинального вмешательства им по программе ждать еще года четыре, обновление кровли в планах. Все остальное еще позже.