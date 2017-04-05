05.04.2017 | 17:41

Душа всех членов некоммерческого товарищества «Казенный сад» болит за личную собственность. Обстановка в коллективе сложилась напряженная. Разрядить ее попытались на общем собрании.

Конфликт возник во время смены власти. Старый председатель должен был сложить полномочия, но не согласился с этим. Новый не успел приступить к полноценной деятельности.

«На данный момент власть принадлежит только правлению СНТ, так как полномочия председателя закончились в прошлом году», - уточнил член инициативной группы Евгений.

В товариществе свыше 500 членов. Их общие интересы - дорога, электро- и водоснабжение, газификация. Возникают вопросы, которые в одиночку не решить. Уже в прошлом году непонятная ситуация с властью привела к тому, что «Казенный сад» стал превращаться в городскую помойку.

Правление назначило дату общей встречи. Накануне прежний председатель разослал СМС, предупредил о неправомочности собрания и пригрозил судом. Назначил сбор на 21 мая. Народ запутался.

Больше половины людей в итоге не пришло. Сам он тоже не явился. Кворума нет, но все же некоторые решения группа из почти 200 человек принимать вправе, ведь жизнь в СНТ не может стоять на месте.

«15 мая заканчиваются полномочия правления, а значит, в товариществе вообще не будет власти», - уточнил Евгений.

Журналисты дозвонились до председателя, он сказал, что плохо себя чувствует. Как только ему станет лучше, обязательно встретится со съемочной группой и пояснит свою точку зрения на происходящее в «Казенном саду».