05.04.2017 | 17:08

Рядом с домом № 14 на улице Лобачевского образовалась свалка из веток. Картину не спасает наличие зеленой сосны. Прохожие считают, что ветки нужно убрать хотя бы во время проведения общегородского субботника. Лежат они там давно, добавился и бытовой мусор. Не заметить все это невозможно.

«Ветки лежат здесь каждую весну и осень. Весной вот елки подкидывают», - сообщила одна из местных жительниц.

Мусорная площадка совсем рядом, почему крупногабаритный хлам кидают за ее пределами, никто из прохожих не смог объяснить.