Пензенское информационное агентство|18+|Среда|5 апр 2017|21:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-1oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  59.69  |  $  55.89
 

Из жизни | Рядом с домом на улице Лобачевского образовалась свалка из веток

05.04.2017|17:08
Печать

Рядом с домом № 14 на улице Лобачевского образовалась свалка из веток. Картину не спасает наличие зеленой сосны. Прохожие считают, что ветки нужно убрать хотя бы во время проведения общегородского субботника. Лежат они там давно, добавился и бытовой мусор. Не заметить все это невозможно.

«Ветки лежат здесь каждую весну и осень. Весной вот елки подкидывают», - сообщила одна из местных жительниц.

Мусорная площадка совсем рядом, почему крупногабаритный хлам кидают за ее пределами, никто из прохожих не смог объяснить.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!