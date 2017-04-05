05.04.2017 | 16:01

Жители поселка Монтажного в шоке: на улице Ермака хоронят строительный мусор. На их глазах сносят расселенный дом № 40. Рядом выкопан котлован, туда и сбрасывают части здания.

«Мне они не нужны, мне жить осталось три дня, но, может, кому-нибудь надо что-то строить», - переживает местная жительница.

Другие старожилы волнуются не о том, что кому-то не достанется бесплатно деревянный лом. Беспокоит людей, что подрядчик якобы из экономии средств мусор закапывает прямо на площадке, а не вывозит.

Представитель подрядной организации Алексей Арапов пояснил, что еще до сноса здания всех местных жителей предупредили о возможности взять деревянные перекрытия себе. Но за ними так никто и не пришел. А сам мусор в котловане не хоронят, просто перемалывают.

«Все материалы сортируют, дробят в мелкую фракцию, а потом вывозят. Затем площадку выравнивают», - уточняет Алексей Арапов.