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Из жизни | Доски от снесенного дома в Монтажном никому не понадобились

05.04.2017|16:01
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Жители поселка Монтажного в шоке: на улице Ермака хоронят строительный мусор. На их глазах сносят расселенный дом № 40. Рядом выкопан котлован, туда и сбрасывают части здания.

«Мне они не нужны, мне жить осталось три дня, но, может, кому-нибудь надо что-то строить», - переживает местная жительница.

Другие старожилы волнуются не о том, что кому-то не достанется бесплатно деревянный лом. Беспокоит людей, что подрядчик якобы из экономии средств мусор закапывает прямо на площадке, а не вывозит.

Представитель подрядной организации Алексей Арапов пояснил, что еще до сноса здания всех местных жителей предупредили о возможности взять деревянные перекрытия себе. Но за ними так никто и не пришел. А сам мусор в котловане не хоронят, просто перемалывают.

«Все материалы сортируют, дробят в мелкую фракцию, а потом вывозят. Затем площадку выравнивают», - уточняет Алексей Арапов.

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Гость|05.04.2017 18:55|

Сделали бы объявление в газету или на авито ,о том,что можно по таким то адресам с расселённых домов забрать тот или иной стойматериал.

Гость|05.04.2017 19:09|

Сносят цветочный павильон угол Суворова-Кулакова. Рабочие ПРОДАЮТ стройматериалы, которые им не принадлежат.

Гость|05.04.2017 19:35|

penzainform.ru писал(a):

деревянный лом
Деревянный лом - феерично! Металлические щепки, бумажная пластмасса и другие приключения русского языка на буртассинформ. Не пропустите!

Гость|05.04.2017 20:21|

Гость писал(a):

Сносят цветочный павильон угол Суворова-Кулакова. Рабочие ПРОДАЮТ стройматериалы, которые им не принадлежат.
Россия, щедрая душа...

Имя: Гость
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