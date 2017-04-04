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Из жизни | Жительница ул. Зеленодольской ищет хозяина для собаки

04.04.2017|16:51
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Жители улицы Зеленодольской нашли собаку. Они считают, что она отбилась от кого-то из рыбаков.

На два с лишним года эта собака задержалась у дома № 66. Ее кормит и жалеет сердобольная пензячка Инна. Только любовь к собаке слабеет под натиском ее недоброжелателей.

«Белка никого ни разу не укусила, но люди жалуются, что она не дает прохода. Я хочу пристроить ее куда-то в частный дом», - пояснила Инна.

«Не раз, когда я выносила мусор, она кидалась», - заявила другая местная жительница.

Инна, как сумела, соорудила Белке дом под своим балконом в первом подъезде. Женщина не плотник, что уж вышло, в том и живет собака, напоминающая местным жителям французского бульдога.

Но, как считают представители управляющей компании, конструкция не гармонирует с общей обстановкой. Нужно, чтобы добрая женщина купила конуру и посадила собаку на цепь.

Инна сдается. Она просит жителей частного сектора забрать умную Белку, пока ту не умертвили.

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Гость|04.04.2017 18:56|

Отдай её Зоофилам они её приголубят.

Гость|04.04.2017 19:43|

Срань Господня

Имя: Гость
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