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Из жизни | Жительница Пензы купила ватрушку со стеклом

04.04.2017|17:12
Печать

Жительница Пензы Валентина Ивановна купила выпечку в одном из магазинов для любимого мужа. Но кроме творога в ватрушке оказался осколок стекла.

«Хорошо, что муж решил отрезать половинку булочки», - рассказывала женщина.

Негодующая Валентина Ивановна направила обращение в управление Роспотребнадзора, подробно рассказала всю историю. В ассоциации по защите прав потребителей ей посоветовали пообщаться с пекарем и оставить запись в жалобной книге.

Ситуация неоднозначная. Есть ватрушка, а в ней стекло. Но необходимо доказать, по чьей вине оно туда попало. Именно поэтому журналисты 11 канала не называют ни производителя, ни адрес торговой точки.

«Тесто я замешиваю вручную, муку просеиваю. Как я могла не заметить стекло?» - доказывала пекарь.

Скандалить в таких случаях нет смысла. Валентина Ивановна оставила запись в жалобной книге. Каждая сторона намерена защищать свои интересы. Но точку в этой истории могут поставить лишь эксперты.

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Гость|04.04.2017 19:05|

А что такое вафлюшка?

Гость|04.04.2017 19:17|

Икстрималка чтоль

Гость|04.04.2017 19:26|

penzainform.ru писал(a):

«Хорошо, что муж решил отрезать половинку булочки», - рассказывала женщина..
Так и представляется картина бедных пенсионеров, разрезающих на ужин одну ватрушку на двоих. Прям блокадный Ленинград какой-то

Гость|04.04.2017 20:27|

Ревизорро пусть вызывает.

Гость|04.04.2017 23:55|

увы ничего не докажешь, повар и не виноват правильно она говорит что руками лепят, это произошло на витрине, кусок выпал и все, или специально подложил кто что бы поварам, директору нужно извинится и все, и каждый день в течении года 2 ватрушки бесплатно....косяк есть косяк

Гость|05.04.2017 00:41|

Свою бы ватрушку рассмотрела.

Гость|05.04.2017 03:41|

С некоторых пор брезгую ватрушками и прочими пундыками на витринах.

Постою, погляжу и дую себе дальше. Интуиция подсказывает, что это очень опасное, грязное и ненатуральное дерьмо. Даже несмотря на высокую цену.

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