04.04.2017 | 17:12

Жительница Пензы Валентина Ивановна купила выпечку в одном из магазинов для любимого мужа. Но кроме творога в ватрушке оказался осколок стекла.

«Хорошо, что муж решил отрезать половинку булочки», - рассказывала женщина.

Негодующая Валентина Ивановна направила обращение в управление Роспотребнадзора, подробно рассказала всю историю. В ассоциации по защите прав потребителей ей посоветовали пообщаться с пекарем и оставить запись в жалобной книге.

Ситуация неоднозначная. Есть ватрушка, а в ней стекло. Но необходимо доказать, по чьей вине оно туда попало. Именно поэтому журналисты 11 канала не называют ни производителя, ни адрес торговой точки.

«Тесто я замешиваю вручную, муку просеиваю. Как я могла не заметить стекло?» - доказывала пекарь.

Скандалить в таких случаях нет смысла. Валентина Ивановна оставила запись в жалобной книге. Каждая сторона намерена защищать свои интересы. Но точку в этой истории могут поставить лишь эксперты.