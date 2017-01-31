31.01.2017 | 18:27

Пензенец Владимир Петрович как человек с активной жизненной позицией не может спокойно смотреть на творящееся безобразие. Между домами № 2 и 4 на Советской проложена отопительная система. Там возникла стихийная стоянка.

«Если продавят теплотрассу, вода потечет под дом, фундамент размоет, здание рухнет», - заметил пензенец.

Владимир Петрович неоднократно видел, как ремонтируют сети: меняют куски труб. Он считает, что стоянка не может не влиять на состояние коммуникаций.

«Автомобилисты меня не слушают. Это поколение пофигистов!» - заявил Владимир Петрович.

У автовладельцев одно объяснение: им там удобно ставить машины. А активист недоумевает, почему тепловики так равнодушно относятся к коммунальному хозяйству, ведь им самим его приводить в порядок.