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Из жизни | Пензенец с ул. Советской выступает против автостоянки на теплотрассе

31.01.2017|18:27
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Пензенец Владимир Петрович как человек с активной жизненной позицией не может спокойно смотреть на творящееся безобразие. Между домами № 2 и 4 на Советской проложена отопительная система. Там возникла стихийная стоянка.

«Если продавят теплотрассу, вода потечет под дом, фундамент размоет, здание рухнет», - заметил пензенец.

Владимир Петрович неоднократно видел, как ремонтируют сети: меняют куски труб. Он считает, что стоянка не может не влиять на состояние коммуникаций.

«Автомобилисты меня не слушают. Это поколение пофигистов!» - заявил Владимир Петрович.

У автовладельцев одно объяснение: им там удобно ставить машины. А активист недоумевает, почему тепловики так равнодушно относятся к коммунальному хозяйству, ведь им самим его приводить в порядок.

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Гость|31.01.2017 19:19|

Уже и в центре на газонах паркуются.Ну и где эвакуаторы?

Гость|31.01.2017 20:34|

правильно модераторы удаляйте коментарии, скоро они на кухне у вас будут парковаться

Гость|31.01.2017 20:48|

Была бы у этого охламона машина, сам бы там парковался. А так докопался до людей от нечего делать.

Гость|31.01.2017 21:17|

Гость писал(a):

Была бы у этого охламона машина, сам бы там парковался. А так докопался до людей от нечего делать.
Сам ты охламон бестолочь!

Гость|31.01.2017 21:45|

Млин, "была б машина", вам умникам в подъезд оленеводов таких же надо селить, чтобы они оленей около дома пасли и плевать им что у тебя оленя нет !

Гость|31.01.2017 21:52|

Лицо города.Туристы приезжают в картинную галерею,а на против полностью развороченный газон и грязь.

Гость|31.01.2017 22:55|

весна пришла раньше времени

Гость|31.01.2017 23:13|

penzainform.ru писал(a):

Если продавят теплотрассу,
Какое автотранспортное средство может продавить железобетонную крышку короба теплотрассы? Танк? Вроде бы пока их не используют для передвижения по нашим дорогам. Или используют?

Гость|31.01.2017 23:22|

Гость писал(a):

Была бы у этого охламона машина, сам бы там парковался.
Не все такое быдло, как ты. Если что - машина есть, на газонах/тротуарах не паркуюсь.

Гость|01.02.2017 00:10|

а ничего, что там жрецы себе поставили шлагбаум и захватили городскую землю?

Гость|01.02.2017 01:01|

Гость писал(a):

а ничего, что там жрецы себе поставили шлагбаум и захватили городскую землю?
Если считаешь, что это незаконно - напиши заявление в администрацию. В любом случае то не повод ставить машину где попало. А если кто ставит - так он в любом случае ничуть не лучше этих жрецов.

Гость|01.02.2017 07:59|

У нас теплотрассы везде проложены и под дорогами тоже. Запретить ездить по дорогам... Срочно... Владимир Петрович, Вам на заметку.

Гость|01.02.2017 09:08|

penzainform.ru писал(a):

Если продавят теплотрассу, вода потечет под дом, фундамент размоет, здание рухнет
погибнут десятки людей, пыль от рухнувшего здания покроет солнце, наступит ледниковый период, цивилизации придет конец!

Гость|01.02.2017 12:38|

Старый, ты чё несёшь. Машины вред теплотрассе нанести не могут.

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