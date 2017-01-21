21.01.2017 | 17:44

Совсем не обязательно ждать Дня объятий, чтобы выразить друг другу любовь и симпатию. Если обнимать друг друга часто, искренне, то раскрасятся яркими красками любые серые будни.

Супруги Павловы в этом точно уверены.

«Обязательно обнимаю! Особенно, когда приходит домой. Чтобы он чувствовал, что дома его любят, ждут, всегда согреют и накормят», - отметила жительница Пензы Юлия Павлова.

В процессе обнимания вырабатывается много полезных веществ, среди них так называемый гормон доверия, который положительным образом влияет на нервную систему. Нужно заключать друг друга в объятия не меньше 30 секунд по несколько раз в день.

Кстати, сегодня, согласно традиции праздника, можно обниматься и делиться своим душевным теплом даже с незнакомыми людьми. Стоит только надеяться, что дружелюбные прикосновения положительно повлияют и на иммунитет, ведь вирус гриппа тоже не любит одиночества.