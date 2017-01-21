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Из жизни | Пензенцы не ждут Дня объятий для выражения своей симпатии

21.01.2017|17:44
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Совсем не обязательно ждать Дня объятий, чтобы выразить друг другу любовь и симпатию. Если обнимать друг друга часто, искренне, то раскрасятся яркими красками любые серые будни.

Супруги Павловы в этом точно уверены.

«Обязательно обнимаю! Особенно, когда приходит домой. Чтобы он чувствовал, что дома его любят, ждут, всегда согреют и накормят», - отметила жительница Пензы Юлия Павлова.

В процессе обнимания вырабатывается много полезных веществ, среди них так называемый гормон доверия, который положительным образом влияет на нервную систему. Нужно заключать друг друга в объятия не меньше 30 секунд по несколько раз в день.

Кстати, сегодня, согласно традиции праздника, можно обниматься и делиться своим душевным теплом даже с незнакомыми людьми. Стоит только надеяться, что дружелюбные прикосновения положительно повлияют и на иммунитет, ведь вирус гриппа тоже не любит одиночества.

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Гость|21.01.2017 18:50|

Пензенцы ждут праздника КУНЬ МУНЬ.

Гость|21.01.2017 19:10|

Как всегда в СМИ такую муйню напишут. Тока комы позитивные)

Гость|21.01.2017 19:16|

Надо бы обнять нашу Власть и так крепко... крепко, чтобы....

Гость|21.01.2017 19:21|

ИДЕТ БОРЬБА ВЛАСТИ С НАРОДОМ

Гость|21.01.2017 19:42|

скоро день св валентина

Гость|21.01.2017 19:43|

ВАФЛЕНТИНА

Гость|21.01.2017 22:08|

день объятий - это подготовка к дню шпили-вили

Гость|22.01.2017 05:15|

Гость писал(a):

Пензенцы ждут праздника КУНЬ МУНЬ
ТАКИЕ ПРАЗДНИКИ НАДО ЛЕТОМ ДЕЛАТЬ В КУСТАХ УДОБНЕЙ ЧЕМ В ГРЯЗНЫХ СУГРОБАХ

Гость|22.01.2017 06:40|

Гость писал(a):

Пензенцы ждут праздника КУНЬ МУНЬ
Он у них каждый день чоль судя по населению можа у нас хотят таким макаром демографию повысить? Или создать 25 млн рабочих мест китайцам

Гость|22.01.2017 09:56|

День анала кагда?

Гость|22.01.2017 17:01|

penzainform.ru писал(a):

Совсем не обязательно ждать Дня объятий, чтобы выразить друг другу любовь и симпатию.
Был бы результат!

Гость|22.01.2017 17:32|

Гость писал(a):

Был бы результат!
Результат будет когда откроят перинотальный центр, несмотря на противодействие Пошковых и и иже с ними. Надеемся и верим!

Имя: Гость
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