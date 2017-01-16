16.01.2017 | 18:00

Жители дома № 14 на улице Тепличной задыхаются от вони. Запах поднимается из подвала.

«Там грязь, мусор, вода, канализационные стоки. Мы хотим, чтобы компания «Жилье-19» наконец обратила на нас внимание», - заявила местная жительница Елена.

Судя по фотографиям, картина в подвале отвратительная. Запах из подполья чувствуется и в квартирах.

«В подъезде дышать нечем, в квартирах плесень. Мы живем в доме 33 года, когда делали ремонт, я даже не помню», - отметила пензячка Вера Николаевна.

Проблема периодически появляется с октября. Коммунальщики в курсе. По их словам, забиваются колодцы во дворе.

«Нам пообещали заменить трубы, но пока тишина», - констатировала Елена.

По телефону директор управляющей компании сообщила, что на место после съемочной группы приехала бригада. Затем она уточнила информацию: приступить к откачке рабочие не смогли. Якобы длины шланга не хватило. Осушить подвал должны в ближайшее время.