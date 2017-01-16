16.01.2017 | 17:13

С детства жительнице улицы Терешковой Татьяне Григорьевне не приходилось шлепать по лужам. А по водоему на собственном балконе она вообще прошлась впервые в жизни.

Во время такой прогулки женщина промочила ноги, теперь болеет. Вода натекла с оттаявших стекол, пришлось осушать.

Раньше балкон таким не был. Он начал обрастать льдом с 6 января, когда управляющая компания прислала рабочих на очистку крыши.

«С козырька сбивали сосульки и что-то там повредили», - предположила женщина.

От промерзшего балкона веет холодом. Простуда дает о себе знать, Татьяна Григорьевна жалуется на покрасневшее горло. Скоро все домочадцы слягут.

Рамы разбухли, открыть их, чтобы сбить сосульки, которые опять выросли, невозможно. Почему вода стала затекать внутрь, может пояснить только специалист. Но ему надо осмотреть крышу, а ту нужно снова почистить, что управляющая компания пообещала сделать, но не выполнила.