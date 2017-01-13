13.01.2017 | 17:48

Ветерану Великой Отечественной войны Матрене Ивановне пришлось сражаться с потопом. Канализационные стоки хлынули к ней в квартиру на первом этаже на Кронштадтской, 5а.

Примчался сын, помог матери. Вынес из дома несколько ведер грязной воды. Дозвонился в управляющую компанию «Жилье-12». Оттуда прислали слесаря. И тут выяснилось: не канализация забилась, как предположила сначала пенсионерка. Рабочий буквально огорошил женщину.

«Он сказал: «Надо вовремя вносить деньги! Мы перекрыли ее для должников». Но я-то плачу аккуратно!» - пожаловалась Матрена Ивановна.

Обнаружилась ошибка. Отключить водоотведение должны были злостному неплательщику из 71-й квартиры. А Матрена Ивановна проживает в 61-й. Она пострадала вместо другого. Только есть еще один нюанс: мужчина из 71-й умер месяца три назад.