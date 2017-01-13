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Из жизни | Пензенцы заметили пропажу остановочного павильона в районе Маяка

13.01.2017|17:55
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Остановочный павильон напротив больницы в районе Маяка исчез. Остался только знак, который указывает, что там следует ждать общественный транспорт.

«Он исчез в середине декабря. Нужно же, чтобы было куда-то присесть, пока автобус не приехал», - пожаловался местный житель Иван Викторович.

Напротив павильон остался. Пенсионер не понимает, почему такой выборочный подход. Скорее всего, сказалась борьба властей с торговыми точками, совмещенными с остановками общественного транспорта. Летом прошлого года их объявили вне закона.

Сначала убирали незаконно возведенные, потом обещали взяться и за остальные.

Так, на улице Тарханова на одной стороне остался павильон, а вот с другой исчез тот, что был с ларьком.

«Киоск никому не мешал, там продавались молоко и масло», - отметил пензенец Владимир Иванович.

Еще в 2016-м власти вместо совмещенных с киосками остановок стали устанавливать так называемые пустышки - павильоны без торговых мест. Жители Маяка надеются, что такая появится и там.

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Гость|13.01.2017 18:23|

Остаются ДОСТОЙЫЕ.

Гость|13.01.2017 19:03|

А что прокуратура спит целый месяц? Инвалиды, дети и др должны терпеть издевательства ответственных лиц, которые ОБЯЗАНЫ сначала организовать благоустройство и только потом ломать.

Имя: Гость
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