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Из жизни | Для пешеходов не осталось дороги у НИИ «Контрольприбор»

12.01.2017|13:08
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После того как здание НИИ «Контрольприбор» огородили, пешеходам нет места на улице Мира. Особенно остро проблема встала зимой, когда обочину и проезжую часть дороги засыпало снегом.

«Детей везут в школу, детсад и на кружки в «Спутник» - движение оживленное, дорога опасная», - поделилась наблюдениями жительница Западной Поляны Антонина Нижегородцева.

Напомним: забор вокруг бывшего НИИ «Контрольприбор» появился в начале мая. Возводя его, владельцы здания захватили часть муниципальной земли с тротуарами. Ориентировочная площадь самовольно занятого земельного участка составляет около 720 квадратных метров.

В июле районный суд после рассмотрения иска мэрии удовлетворил требование о демонтаже забора. Но и в 2017-м ограда осталась на прежнем месте. Ходить людям фактически негде.

«Летом еще можно было пройти вдоль забора, а сейчас сугробы мешают», - констатировала жительница Западной Поляны Валентина Абанина.

Пешеходам остался единственный островок безопасности - крыльцо общежития. Тут многие пережидают, когда проедут машины. А некоторые идут вдоль здания, рискуя попасть под ледяной обвал.

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