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Из жизни | Брошенный на улице Пензы автомобиль погребен под горой снега

11.01.2017|17:17
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Неподалеку от памятника Победы, рядом с контейнерной площадкой, вырос огромный сугроб. Под снегом скрывается самый настоящий легковой автомобиль. Местные жители рассказали, что его бросили там давно.

Законотворцы предлагали активнее бороться с такими автомобилями. Их на улицах Пензы много. Часто они мешают спецтехнике, да и просто занимают место.

В народе даже появился специальный термин - «подснежник». Этим словом обозначают засыпанный снегом транспорт, потому что, как и цветок, он показывается миру весной.

Кстати, водители бросают автомобили не только во дворах, но и на дорогах, занимая целые полосы. В этом случае, если нет знаков, запрещающих парковку, убрать помеху для движения невозможно.

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Гость|11.01.2017 18:24|

Норм

Гость|11.01.2017 18:30|

На проспекте Победы между Салютом и самолётом какой-то седельный тягач без прицепа занесённый снегом и закопанный коммунальщиками.

Гость|11.01.2017 18:37|

Это мой .

Гость|11.01.2017 18:48|

Гость писал(a):

Это мой .
Не ври. Мама не учила, что врать нехорошо? Твой тягач у балкона валяется. Иди доучивай уроки и спать. Не забудь пшикнуть под подмышкой, а то физ-ра 1 уроком, вонять будешь - никто не даст тебе.

Гость|11.01.2017 18:51|

Да это мой

Имя: Гость
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