11.01.2017 | 17:17

Неподалеку от памятника Победы, рядом с контейнерной площадкой, вырос огромный сугроб. Под снегом скрывается самый настоящий легковой автомобиль. Местные жители рассказали, что его бросили там давно.

Законотворцы предлагали активнее бороться с такими автомобилями. Их на улицах Пензы много. Часто они мешают спецтехнике, да и просто занимают место.

В народе даже появился специальный термин - «подснежник». Этим словом обозначают засыпанный снегом транспорт, потому что, как и цветок, он показывается миру весной.

Кстати, водители бросают автомобили не только во дворах, но и на дорогах, занимая целые полосы. В этом случае, если нет знаков, запрещающих парковку, убрать помеху для движения невозможно.