Пензенское информационное агентство|18+|Среда|11 янв 2017|18:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  63.52  |  $  60.16
 

Из жизни | 11 января отмечается Международный день «спасибо»

11.01.2017|16:02
Печать

11 января отмечается одна из самых вежливых дат в году - Международный день «спасибо». Кстати, психологи говорят, что это слово просто необходимо использовать в лексиконе.

«Оно помогает избежать нервных срывов и стрессов. Говоря «Спасибо!», мы испытываем хорошие чувства сами. Радуются и те, кому адресована благодарность», - подчеркнула психолог областной библиотеки для детей и юношества Ольга Шашкова.

Впервые это слово было зафиксировано в 1586 году в разговорнике, изданном в Париже. Примерно тогда же появился русский аналог способа выражения признательности по-новому, он звучал как «спаси Бог».

Кстати, самым вежливым из крупных городов мира считается Нью-Йорк - там чаще всего произносят слово признательности. Москва занимает 30-е место в рейтинге вежливости из 42 возможных.

Обижены на горожан в этом плане только коммунальщики. Им нечасто приходится слышать волшебное слово.

«Только ругаются!» - констатировал один из коммунальщиков.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • В Пензенской области отметят две памятные даты
  • Банк «Кузнецкий» отмечает 26 лет со дня основания
  • Жительница Пензы отметила 101-й день рождения
  •  
  • Около 20 пензенских пар поженились в пятницу, 13 ноября
  • В Пензе почтили память солдат, пропавших без вести во время ВОВ

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!