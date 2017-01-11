11.01.2017 | 16:02

11 января отмечается одна из самых вежливых дат в году - Международный день «спасибо». Кстати, психологи говорят, что это слово просто необходимо использовать в лексиконе.

«Оно помогает избежать нервных срывов и стрессов. Говоря «Спасибо!», мы испытываем хорошие чувства сами. Радуются и те, кому адресована благодарность», - подчеркнула психолог областной библиотеки для детей и юношества Ольга Шашкова.

Впервые это слово было зафиксировано в 1586 году в разговорнике, изданном в Париже. Примерно тогда же появился русский аналог способа выражения признательности по-новому, он звучал как «спаси Бог».

Кстати, самым вежливым из крупных городов мира считается Нью-Йорк - там чаще всего произносят слово признательности. Москва занимает 30-е место в рейтинге вежливости из 42 возможных.

Обижены на горожан в этом плане только коммунальщики. Им нечасто приходится слышать волшебное слово.

«Только ругаются!» - констатировал один из коммунальщиков.