10.01.2017 | 17:36

Дом № 1 на улице 9 Января расселили около двух лет назад. Этим воспользовались бродячие животные.

«Иногда я прохожу мимо здания. Там собираются целые стаи», - рассказала местная жительница Галина Александровна.

Женщина опасается за свое здоровье. В средствах массовой информации периодически появляются сообщения о том, как собаки нападают на людей. От этого становится страшно.

До Нового года там было гораздо больше животных, а потом часть якобы куда-то увезли.

«Неделю назад четыре собаки сидели около дороги и смотрели на меня. Кто знает, что у них на уме!» - отметила пензячка.

Галина Александровна уверена: необходимо принять меры. Иначе скоро собак там станет больше. При наличии жилья и корма животные могут размножаться очень быстро.