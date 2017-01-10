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Из жизни | В расселенном доме на ул. 9 Января поселилась стая собак

10.01.2017|17:36
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Дом № 1 на улице 9 Января расселили около двух лет назад. Этим воспользовались бродячие животные.

«Иногда я прохожу мимо здания. Там собираются целые стаи», - рассказала местная жительница Галина Александровна.

Женщина опасается за свое здоровье. В средствах массовой информации периодически появляются сообщения о том, как собаки нападают на людей. От этого становится страшно.

До Нового года там было гораздо больше животных, а потом часть якобы куда-то увезли.

«Неделю назад четыре собаки сидели около дороги и смотрели на меня. Кто знает, что у них на уме!» - отметила пензячка.

Галина Александровна уверена: необходимо принять меры. Иначе скоро собак там станет больше. При наличии жилья и корма животные могут размножаться очень быстро.

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Гость|10.01.2017 19:01|

пострелять-потравить ! Прокурорские пусть потренируются в стрельбе И тренировка и благое дело !

Гость|10.01.2017 19:20|

Пачка изониозида и пол кило дешевой колбасы и все.

Гость|10.01.2017 19:30|

Отопление им надо подключить, холодно там поди!

Имя: Гость
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