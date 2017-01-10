10.01.2017 | 10:06

Администрация Пензы обратила внимание на проблему многодетной семьи, замерзающей в квартире на улице Бригадной. Видеосюжет о маме с тремя детьми, вышедший в эфир программы «Служба 11» 11 канала, был размещен на портале ИА «ПензаИнформ» 20 декабря.

Напомним: в семье растут трое детей в возрасте от 1,5 до 9 лет. Квартира отапливается старой печкой, которая почти вышла из строя. «У нас замерзает вода. Спим в одежде и с обогревателем. Мы просим, чтобы кто-нибудь помог нам с отоплением», - рассказала о проблеме многодетная мать.

Денег на газовый котел в семье нет: в 2008-м они пережили пожар и с трудом восстановили жилище, а теперь каждую свободную копейку откладывают на операцию младшей дочери.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, 23 декабря семью посетили чиновники и начальник технического отдела АО «Метан». На месте они выяснили, что печь с газовой горелкой, которой отапливается квартира, находится в исправном состоянии. 26 декабря это подтвердил мастер АО «Метан» при повторном визите. Представители социального управления вручили детям, проживающим в квартире, новогодние подарки.

27 декабря семью посетили заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Михаил Глушков и начальник техотдела АО «Метан» Роман Люсев, чтобы оказать помощь в установке газового котла и радиаторов отопления.

«АО «Метан» по просьбе многодетной матери готовит проект и техническое разрешение на проведение указанных работ. Оборудование (газовый котел и три радиатора) приобретены за счет привлечения спонсорских средств», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Также управление ЖКХ договорилось с управляющей компанией, в чьем ведении находится дом, об установке пластикового окна в комнате детей.