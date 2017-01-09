09.01.2017 | 17:47

Талые воды заполнили натяжной полоток в квартире № 13 на Юбилейной, 2. Прочный материал пока еще выдерживает груз. Но его могут порвать острые края обломков, которые вода вымывает между плитами. На крыше навалены сугробы. Значит, пузырь на потолке еще больше раздуется.

Ремонт семья Боярских сделала в 2015-м. Жильцы не предполагали, какие невзгоды их ожидают.

В первый раз Боярские прорезали дырку в материале, слили воду, поменяли испорченную люстру. Глава семьи написал заявление директору МУП «Заря» с просьбой отремонтировать кровлю. В октябре мастера поднимались на крышу.

Но в декабре - новое ЧП. На очередное заявление в МУПе уже не отреагировали.