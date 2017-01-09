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Из жизни | Жители дома на Юбилейной страдают из-за протекающей крыши

09.01.2017|17:47
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Талые воды заполнили натяжной полоток в квартире № 13 на Юбилейной, 2. Прочный материал пока еще выдерживает груз. Но его могут порвать острые края обломков, которые вода вымывает между плитами. На крыше навалены сугробы. Значит, пузырь на потолке еще больше раздуется.

Ремонт семья Боярских сделала в 2015-м. Жильцы не предполагали, какие невзгоды их ожидают.

В первый раз Боярские прорезали дырку в материале, слили воду, поменяли испорченную люстру. Глава семьи написал заявление директору МУП «Заря» с просьбой отремонтировать кровлю. В октябре мастера поднимались на крышу.

Но в декабре - новое ЧП. На очередное заявление в МУПе уже не отреагировали.

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Гость|09.01.2017 19:32|

Это же МУП ЗАРЯ Господин Боярский...Вы же Сами Старший Дома .А пишите Кляузы на Директора МУП...Кому Как Не Вам Знать,что У нас Директора в МупЗаря меняются с периодичностью причём Регулярной и Постоянной...так,что Терпите или Делайте ВСЁ за Свой Счёт...Всего Доброго Старший Дома Товарищ Боярский...

Гость|09.01.2017 19:33|

Точно...точно...товарищ...Старший дома...

Гость|09.01.2017 19:34|

Кто Крышу Ему делайте....в Подвал Сначала Сходи посмотри...и сделай...,а Уж потом Крышу начнём Общими Усилиями....

Имя: Гость
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