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Из жизни | Подъезды в доме на ул. 8 Марта не ремонтировали 15 лет

09.01.2017|17:59
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В доме № 15 на улице 8 Марта подъезды давно не ремонтировали. Подростки пытались украсить стены рисунками. Но цветочками и коронами положения не спасти.

«Я живу здесь 15 лет. Около 10 лет назад стены покрасили, вот и все», - рассказал пожилой пензенец.

В доме 11 подъездов. Ремонт был только в двух, потому что люди обратились в жилищную инспекцию, а та выдала предписание управляющей компании выкрасить стены и побелить потолки. В остальных картина одинаковая: облезлая краска, штукатурка с вмятинами, роспись.

Старшая по дому сообщила, что на все сразу денег, собранных по статье «Содержание и ремонт», не хватит. В первую очередь нужно заменить старые рамы на пластиковые. После стоит думать о красоте в подъездах. Вроде бы жильцы первоначально были согласны. Но оказалось, что есть мыслящие по-другому.

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Гость|09.01.2017 18:35|

А на Карпинского-то что?

Гость|09.01.2017 18:52|

Ржу не могу ,Карпинского то причём

Гость|09.01.2017 19:42|

Гость писал(a):

А на Карпинского-то что?

Гость|09.01.2017 18:52|

Ржу не могу ,Карпинского то причём

А какая разница?

Гость|09.01.2017 23:58|

журналюги , новый год продолжается , да ?

Гость|10.01.2017 00:21|

возьми и покрась

Гость|10.01.2017 00:23|

60 рупий банка краски синей - нееее - влом! бум ждать еще 10 лет управляйку. А кто рисовал - тех ловить мвда должна но не жильцы - нееее - не барские это дела!

Гость|10.01.2017 00:25|

Я понимаю - крыша, лифт, подвал - муп должен чинить... Но с***ю лампочку по полгода некому вкрутить - эт уже перебор.

Гость|10.01.2017 02:51|

Ставского,10- 23 ( двадцать три ) года не ремонтировали! И что?

Гость|10.01.2017 09:15|

Управляйки все банкроты какой ремонт дворнику заплатить не чем!

Гость|10.01.2017 09:49|

Кажется замена рам на пластиковые это уже капремонт. Конечно денег не хватит.

Гость|10.01.2017 10:18|

А че Карпинского и 8 марта - это одно и то же стало после нового Года !)

Гость|10.01.2017 14:13|

Это рядом.

Гость|10.01.2017 14:20|

"Старшая по дому"... Какие у неё юридические полномочия???

Имя: Гость
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