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Из жизни | Подъезды в доме на Карпинского не ремонтировали 15 лет

09.01.2017|17:59
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В доме № 15 на улице 8 Марта подъезды давно не ремонтировали. Подростки пытались украсить стены рисунками. Но цветочками и коронами положения не спасти.

«Я живу здесь 15 лет. Около 10 лет назад стены покрасили, вот и все», - рассказал пожилой пензенец.

В доме 11 подъездов. Ремонт был только в двух, потому что люди обратились в жилищную инспекцию, а та выдала предписание управляющей компании выкрасить стены и побелить потолки. В остальных картина одинаковая: облезлая краска, штукатурка с вмятинами, роспись.

Старшая по дому сообщила, что на все сразу денег, собранных по статье «Содержание и ремонт», не хватит. В первую очередь нужно заменить старые рамы на пластиковые. После стоит думать о красоте в подъездах. Вроде бы жильцы первоначально были согласны. Но оказалось, что есть мыслящие по-другому.

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Гость|09.01.2017 18:35|

А на Карпинского-то что?

Гость|09.01.2017 18:52|

Ржу не могу ,Карпинского то причём

Гость|09.01.2017 19:42|

Гость писал(a):

А на Карпинского-то что?

Гость|09.01.2017 18:52|

Ржу не могу ,Карпинского то причём

А какая разница?

Гость|09.01.2017 19:45|

Гость писал(a):

А какая разница?
"... « — Не люблю я Киркорова. Он какой-то весь подпудренный, подкрашенный… одно слово — румын.

— Так он же болгарин…

— Да?! А какая разница… »

(из фильма "Брат 2").

Имя: Гость
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