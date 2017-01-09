09.01.2017 | 17:59

В доме № 15 на улице 8 Марта подъезды давно не ремонтировали. Подростки пытались украсить стены рисунками. Но цветочками и коронами положения не спасти.

«Я живу здесь 15 лет. Около 10 лет назад стены покрасили, вот и все», - рассказал пожилой пензенец.

В доме 11 подъездов. Ремонт был только в двух, потому что люди обратились в жилищную инспекцию, а та выдала предписание управляющей компании выкрасить стены и побелить потолки. В остальных картина одинаковая: облезлая краска, штукатурка с вмятинами, роспись.

Старшая по дому сообщила, что на все сразу денег, собранных по статье «Содержание и ремонт», не хватит. В первую очередь нужно заменить старые рамы на пластиковые. После стоит думать о красоте в подъездах. Вроде бы жильцы первоначально были согласны. Но оказалось, что есть мыслящие по-другому.