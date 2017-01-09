09.01.2017 | 17:41

На улице Карпинского появилось целое семейство снеговиков. Они могут побороться за звание самых больших в Пензе.

В России уже лепили снеговиков, на которые уходили тонны снега. А одну из самых больших снежных скульптур в мире создали в феврале 1999 года в США - 35 метров в высоту.

Пензенские же снеговики берут не размером, а необычностью. Они стоят в развевающихся плащах. У каждого есть отличительная черта. Самый высокий - с ведерком и в красном одеянии. Средний - то ли мама с шикарной прической из веточек, то ли десантник в голубом берете. И маленький, судя по накидке, девочка.

Кстати, эти снеговики стоят неподалеку от Деда Мороза и Снегурочки, которые сделаны изо льда.