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Из жизни | Полиция изъяла в пензенском магазине 400 флаконов лосьона «Боярышник»

07.01.2017|11:36
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Некоторые граждане приобретают косметические лосьоны не красоты ради, а потому торгуют таким товаром не только специализированные отделы, причем без документов.

Так, на витринах одного из пензенских магазинов лежали продукты питания, а под прилавком - то, что для приема внутрь не предназначено.

«В ходе рейда с администрацией на территории Железнодорожного района был выявлен факт продажи лосьона «Боярышник» без соответствующих документов. Содержание этилового спирта в нем составляет 75%. Было изъято 400 флаконов данной продукции», - сообщил старший инспектор отделения УМВД России по Пензенской области Роман Никитенко.

Жидкость пользовалась спросом.

«Бабули покупают на уколы, молодежь - для лица. Еще алкаши берут. Наверное, чтобы выпить. Каждый для своих целей», - рассказала работница магазина.

Образцы лосьона направлены в экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по Пензенской области на исследование для определения наличия веществ, опасных для жизни и здоровья потребителей.

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