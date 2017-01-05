05.01.2017 | 15:33

Теперь к дому № 4 на улице Калинина можно подъехать с любой стороны: управляющая компания выполнила решение служителей Фемиды по демонтажу трех шлагбаумов.

В этом приехала убедиться судебный пристав Ленинского РОСП УФССП России по области Светлана Соколова.

Убрать заградительные устройства потребовала одна из жительниц многоэтажки. Женщина не захотела платить за их обслуживание. Это порядка 20 рублей в месяц.

«Поступило заявление, что шлагбаумы находятся на месте, поэтому мы пригласили стороны. Я сейчас звонила заявительнице, но она не явилась», - пояснила Светлана Соколова.

Местному населению надоело, что через их двор постоянно ездят машины, поэтому год назад на собрании собственников жилья было принято решение об установке шлагбаумов. Однако суд признал эти действия незаконными, так как в голосовании участвовали не все обитатели многоэтажки.

Теперь противники проходного двора намерены действовать по правилам.

«Было еще одно собрание. В нем участвовало 74% собственников. Более 90% из них высказались за установку шлагбаумов. Мы вернем их на место. Однако сможем сделать это только после того, как завершится судебное производство по демонтажу шлагбаумов, которых на самом деле уже давно нет», - сообщил представитель управляющей компании Сергей Конышев.