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Из жизни | Управляющая компания убрала три шлагбаума возле дома на ул. Калинина

05.01.2017|15:33
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Теперь к дому № 4 на улице Калинина можно подъехать с любой стороны: управляющая компания выполнила решение служителей Фемиды по демонтажу трех шлагбаумов.

В этом приехала убедиться судебный пристав Ленинского РОСП УФССП России по области Светлана Соколова.

Убрать заградительные устройства потребовала одна из жительниц многоэтажки. Женщина не захотела платить за их обслуживание. Это порядка 20 рублей в месяц.

«Поступило заявление, что шлагбаумы находятся на месте, поэтому мы пригласили стороны. Я сейчас звонила заявительнице, но она не явилась», - пояснила Светлана Соколова.

Местному населению надоело, что через их двор постоянно ездят машины, поэтому год назад на собрании собственников жилья было принято решение об установке шлагбаумов. Однако суд признал эти действия незаконными, так как в голосовании участвовали не все обитатели многоэтажки.

Теперь противники проходного двора намерены действовать по правилам.

«Было еще одно собрание. В нем участвовало 74% собственников. Более 90% из них высказались за установку шлагбаумов. Мы вернем их на место. Однако сможем сделать это только после того, как завершится судебное производство по демонтажу шлагбаумов, которых на самом деле уже давно нет», - сообщил представитель управляющей компании Сергей Конышев.

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Гость|05.01.2017 17:39|

Ни фига себе!

Одна особа,наплевав на мнения всех остальных, решила сэкономить 20 рублей?

Сочувствую жильцам,потому что у нас дома мы установили шлагбаум и вздохнули с облегчением, потому что водилы на пацанболидах,носились как угорелые,через наш двор,срезая дорогу.

Гость|05.01.2017 17:51|

В Москве пошли еще дальше. Муниципалитет ставит шлагбаумы на въездах во дворы, прилегающие к улицам с большим скоплением офисных зданий. Местные жители благодарны.

Гость|05.01.2017 17:59|

Не остальных, а меньшинства(согласно проведенного голосования).Там шлагбаум не нужен.Дом новый и вновь заселяющиеся не могут грузовую Газель к подъезду подогнать.На счет гонок-тоже не разгонишься там...

Гость|05.01.2017 18:01|

Сергей ВПЕРЕД!!!

Гость|05.01.2017 18:19|

С такими законами скоро глотки зезать будут.

Гость|05.01.2017 18:36|

Нельзя же заграждать территории шлагбаумами.

А при аварии? А разгрузка с контейнеров? А очистка дороги?

Постоянно бегать и искать елючи?

Неужели нельзя установить запрещающие или ограничивающие движение знаки?

Гость|05.01.2017 18:40|

Гость писал(a):

Неужели нельзя установить запрещающие или ограничивающие движение знаки?
Вот так мы ловим шпионов...

Признавайтесь откуда забросили? Когда и кого знаки у нас останавливали? А что скажете про парковку на газонах и тротуарах?

Имя: Гость
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