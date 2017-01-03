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Из жизни | Воздухоопорную крышу ФОКа «Айсберг» очистили от снега

03.01.2017|17:35
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Крышу ФОКа «Айсберг» непросто очистить от снега - она воздухоопорная. В Пензе три таких физкультурно-оздоровительных комплекса.

В данный момент осадки стряхивают, похлопывая по прочному полимерному материалу. Вообще-то снег с него должен соскальзывать, но он почему-то прилип и образовал подобие панциря. А это не может не влиять на температуру в помещении. И еще очень опасно накапливать тяжести. Не так давно в Ярославле сложился такой же надувной купол легкоатлетического манежа.

Хоть специалист уверял, что купол вечный, его шов отчего-то разошелся. Может быть, повлияли ветер, осадки и возраст, ведь 20-тонному покрытию исполнилось 9 лет.

Кстати, ФОК «Айсберг» тоже сдан в эксплуатацию в 2008-м. Вот почему такое пристальное внимание к уже не молоденькой воздухоопорной крыше. Ее заботливо похлопывают по бокам лопатой, сбивают пласты снега.

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