Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|3 янв 2017|18:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Из жизни | По улице Кижеватова растекается канализационный ручей

03.01.2017|16:56
Печать

Вместо ароматов блюд праздничного стола жители дома № 20 на улице Кижеватова вдыхают иные запахи. Возле дома № 16 забились сточные трубы, из колодца несколько дней вытекает зловонная жидкость. А рядом игровая площадка и горка, с которой по-прежнему катаются дети.

«Это началось 31 декабря около 18:30. Мы позвонили в аварийную службу, заявку приняли», - рассказал местный житель Валерий Петраков.

2 января во двор приезжали сотрудники коммунальной организации. Они занялись прочисткой колодца, расположенного рядом, он тоже был забит. А этот не тронули.

Кстати, еще в последних числах декабря специалисты управляющих компаний предсказывали, что самой большой проблемой в праздничные дни станет забитая канализация.

«Жители в процессе приготовления салатов выбрасывают отходы в унитаз, отсюда засоры», - пояснил генеральный директор ОАО «Запрудный» Егор Киселев.

На Кижеватова сточная жидкость за несколько дней растеклась по большой территории. Журналисты передали заявку в городскую аварийную диспетчерскую. Там обещали направить ее в водоканал.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!