03.01.2017 | 16:56

Вместо ароматов блюд праздничного стола жители дома № 20 на улице Кижеватова вдыхают иные запахи. Возле дома № 16 забились сточные трубы, из колодца несколько дней вытекает зловонная жидкость. А рядом игровая площадка и горка, с которой по-прежнему катаются дети.

«Это началось 31 декабря около 18:30. Мы позвонили в аварийную службу, заявку приняли», - рассказал местный житель Валерий Петраков.

2 января во двор приезжали сотрудники коммунальной организации. Они занялись прочисткой колодца, расположенного рядом, он тоже был забит. А этот не тронули.

Кстати, еще в последних числах декабря специалисты управляющих компаний предсказывали, что самой большой проблемой в праздничные дни станет забитая канализация.

«Жители в процессе приготовления салатов выбрасывают отходы в унитаз, отсюда засоры», - пояснил генеральный директор ОАО «Запрудный» Егор Киселев.

На Кижеватова сточная жидкость за несколько дней растеклась по большой территории. Журналисты передали заявку в городскую аварийную диспетчерскую. Там обещали направить ее в водоканал.