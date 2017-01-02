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Из жизни | Пензенские мастерицы создают подарки из подручных материалов

02.01.2017|17:05
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Пензенские мастерицы умеют делать подарки к Новому году и Рождеству так, чтобы это было необременительно для бюджета.

Если взять обычную баночку, обтянуть крышку тканью, обшить бусинами, получится нестандартный контейнер. Его надо наполнить.

«Например, корицей, апельсинами и кофейными зернышками», - рассказала умеющая сделать подарки из всего на свете Наталья.

Можно засыпать искусственным снегом, на крышку положить обвязанные ниткой прутья и шляпки желудей - получится милый, простой праздничный сюрприз.

Сложнее сделать елку из пробок. Во-первых, нужно набрать их несколько десятков. Во-вторых, в каждой просверлить дырку, продеть проволоку. В-третьих, найти что-нибудь подходящее для ствола - это катушка, на которую наматывали пряжу. Если пересыпать такую ель корицей, гвоздикой, кардамоном, то она будет благоухать на весь дом.

Немного времени займет создание оленя. Каркас складывается из проволоки. Затем возьмите пушистую нить и начинайте оплетать каркас. Останется украсить игрушку, как воображение позволит.

«Каждый подарок - личная история!» - подчеркнула Наталья.

Так что сладкоежкам - баночки с конфетами, любителям животных - оленей. А вот елки из ткани, пряжи, картона, увитые миниатюрной гирляндой, понравятся всем без исключения.

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Гость|02.01.2017 18:44|

Мусор.

Гость|02.01.2017 18:47|

Нищета и не такое с людьми делает

Гость|02.01.2017 18:49|

Трудное детство деревянные игрушки

Гость|02.01.2017 18:53|

коляска без рессор...

Гость|02.01.2017 18:54|

Бетонный подоконник

Гость|02.01.2017 19:13|

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ Куда страна катится?

MapципaнкAA (гость)|02.01.2017 19:14|

Наблюдаю в последнее время печальную тенденцию разводов среди знакомых пар. Браки разной продолжительности по времени, причем с детьми, да и не одним. Инициаторами выступают женщины, которые не могут смирится с явными недостатками своих спутников. На вопрос: зачем женились - ответ - я думала после женитьбы (рождения ребенка) он измениться. И тут я понимаю, как женщины терпят до последнего в надежде, что действительно супруг поменяется в лучшую сторону, а по факту - становится хуже. Только зачем терпеть то?)

Имя: Гость
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