02.01.2017 | 17:05

Пензенские мастерицы умеют делать подарки к Новому году и Рождеству так, чтобы это было необременительно для бюджета.

Если взять обычную баночку, обтянуть крышку тканью, обшить бусинами, получится нестандартный контейнер. Его надо наполнить.

«Например, корицей, апельсинами и кофейными зернышками», - рассказала умеющая сделать подарки из всего на свете Наталья.

Можно засыпать искусственным снегом, на крышку положить обвязанные ниткой прутья и шляпки желудей - получится милый, простой праздничный сюрприз.

Сложнее сделать елку из пробок. Во-первых, нужно набрать их несколько десятков. Во-вторых, в каждой просверлить дырку, продеть проволоку. В-третьих, найти что-нибудь подходящее для ствола - это катушка, на которую наматывали пряжу. Если пересыпать такую ель корицей, гвоздикой, кардамоном, то она будет благоухать на весь дом.

Немного времени займет создание оленя. Каркас складывается из проволоки. Затем возьмите пушистую нить и начинайте оплетать каркас. Останется украсить игрушку, как воображение позволит.

«Каждый подарок - личная история!» - подчеркнула Наталья.

Так что сладкоежкам - баночки с конфетами, любителям животных - оленей. А вот елки из ткани, пряжи, картона, увитые миниатюрной гирляндой, понравятся всем без исключения.