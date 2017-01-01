01.01.2017 | 16:33

Хотя согласно китайскому календарю только в конце января Красный Петух сменит на посту проказницу Огненную Обезьяну, этот символ уже в центре внимания. Около 40 пород кур из 180 признанных в мире есть на экоферме в Пензенском районе. Здесь развенчивают многие сложившиеся стереотипы.

Сотрудница экофермы Алена Сидорова считает, что фразу «вырядился, как петух гамбургский» говорят те, кто ни разу не видел птицу в довольно скромном убранстве. Не согласна женщина и с тем, что кур считают примитивными существами.

«Когда я прихожу утром, они все начинают кричать - здороваться. У каждого свой голос», - рассказала Алена.

Каждый кукарекающий экземпляр интересен. Одни привлекают внимание необычайным оперением и замысловатыми хохолками, другие впечатляют своими размерами.

«Чем крупнее - тем они добрее. Маленькие очень скандальные, так и норовят клюнуть», - заметила Алена Сидорова.

Скромно себя ведет перед камерой звезда этого птичьего двора. Именно феникса огненнокрылого считают символом 2017 года.