31.12.2016 | 16:04

По иронии судьбы многие пензенцы любят легкий пар и в последний день уходящего года отправляются в баню. Посетителей в ней хоть отбавляй - и в мужском, и в женском отделении. Для настоящих ценителей бани новогодняя предпраздничная суета не повод откладывать церемонию.

Здесь посетители знают всех работников поименно и благодарят их за обслуживание. В Пензе всего пять общественных муниципальных бань. В новогодние праздники они работают.

«Все посетители любят свой пар. Здесь, на Кураева, мы топим газом, парные у нас большие», - рассказала зам. директора МУП «Пензенские бани» Любовь Романова.

Уже 40 лет фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» будит интерес к бане, особенно под Новый год. Однако большинство посетителей ходят в нее постоянно. И сидят в помывочной, в отличие от героев фильма, не с кружками, а с дубовыми или березовыми вениками. В перерывах между заходами в парную пьют травяной чай и ведут беседы о здоровье, детях и внуках и, конечно, праздничном застолье.

«Сегодня новогодняя тематика разговоров - о салатах. Выяснили, что все мужчины требуют селедку под шубой», - заявила одна из посетительниц бани.

Чистые и довольные, горожане покидают баню и расходятся по своим домам. Кстати, в Пензе Третьей улицы Строителей, куда заявился киногерой Евгений Лукашин, нет.