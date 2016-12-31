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Из жизни | 31 декабря многие пензенцы решили попариться в бане

31.12.2016|16:04
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По иронии судьбы многие пензенцы любят легкий пар и в последний день уходящего года отправляются в баню. Посетителей в ней хоть отбавляй - и в мужском, и в женском отделении. Для настоящих ценителей бани новогодняя предпраздничная суета не повод откладывать церемонию.

Здесь посетители знают всех работников поименно и благодарят их за обслуживание. В Пензе всего пять общественных муниципальных бань. В новогодние праздники они работают.

«Все посетители любят свой пар. Здесь, на Кураева, мы топим газом, парные у нас большие», - рассказала зам. директора МУП «Пензенские бани» Любовь Романова.

Уже 40 лет фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» будит интерес к бане, особенно под Новый год. Однако большинство посетителей ходят в нее постоянно. И сидят в помывочной, в отличие от героев фильма, не с кружками, а с дубовыми или березовыми вениками. В перерывах между заходами в парную пьют травяной чай и ведут беседы о здоровье, детях и внуках и, конечно, праздничном застолье.

«Сегодня новогодняя тематика разговоров - о салатах. Выяснили, что все мужчины требуют селедку под шубой», - заявила одна из посетительниц бани.

Чистые и довольные, горожане покидают баню и расходятся по своим домам. Кстати, в Пензе Третьей улицы Строителей, куда заявился киногерой Евгений Лукашин, нет.

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Гость|31.12.2016 18:30|

На нашу улицу Строителей только спьяну и можно попасть/"Пьяная дорога"/.

Гость|31.12.2016 18:50|

А в Шемышейке нет общественной бани! Денег нет на ремонт.

Гость|31.12.2016 18:51|

Да уж, если в Манжурии с утра нет горячей воды, то остается только - баня.

И никаких вразумительных объяснений: большой водоразбор, нет давления, не включаются насосы и т.д и т.п.

Имя: Гость
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