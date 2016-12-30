30.12.2016 | 15:56

Во дворе дома № 35 на улице Карпинского открылась обновленная хоккейная коробка. Напомним: за десятки лет существования она почти всегда находилась в плачевном состоянии. Ограду лишь периодически подкрашивали и частично заделывали дыры в ней. Сюда нередко приводили выгуливать собак. Однажды тут на несколько дней даже припарковался трактор.

Позже на площадке заменили ограждение на металлическое, нанесли рисунки, нашли источник воды. Казалось бы, все хорошо. Только вот не все юные хоккеисты рискуют надеть коньки.

«Лед очень неровный! Кроме того, его не чистят», - пожаловались ребята.

По словам местной активистки Нины Степановны, катка ждали слишком долго, чтобы придираться. Она отчасти оправдывает коммунальщиков тем, что техника в первую очередь убирает снег во дворах, а воду заливали в неудачную погоду.

«Когда лед замерзал, на него не надо было выходить. Но наши дети не стали ждать», - пояснила женщина.

Как добавила активистка, залить лед заново не составит труда. Главное, чтобы сама коробка оставалась в хорошем состоянии. Насчет этого у юных хоккеистов есть сомнения. Краска на тонкостенных бортиках уже отслаивается от ударов шайб.