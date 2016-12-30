30.12.2016 | 15:43

В Пензе восстановлена работа водоразборной колонки, расположенной на улице Каракозова, 2.

Напомним: по данному адресу отсутствует централизованное водоснабжение, из-за чего жители пользуются стоящей во дворе водоразборной колонкой. В четверг, 29 декабря, в сюжете программы «Служба 11» 11 канала рассказали о ее поломке.

«ООО «Горводоканал» проведены работы по ремонту водоразборной колонки на ул. Каракозова, 2. В настоящее время вышеуказанная колонка находится в рабочем состоянии, водоснабжение восстановлено», - сообщила пресс-служба городской мэрии со ссылкой на главу администрации Железнодорожного района Олега Денисова.