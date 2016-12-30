Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|30 дек 2016|17:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-3oC
Завтра | Облачно |

  64.76 $ 61.54 — курс продажи

  63.86 $ 60.60 — курс покупки

  64.76  |  $  61.54
 

Из жизни | В Пензе починили колонку на улице Каракозова

30.12.2016|15:43
Печать

В Пензе восстановлена работа водоразборной колонки, расположенной на улице Каракозова, 2.

Напомним: по данному адресу отсутствует централизованное водоснабжение, из-за чего жители пользуются стоящей во дворе водоразборной колонкой. В четверг, 29 декабря, в сюжете программы «Служба 11» 11 канала рассказали о ее поломке.

«ООО «Горводоканал» проведены работы по ремонту водоразборной колонки на ул. Каракозова, 2. В настоящее время вышеуказанная колонка находится в рабочем состоянии, водоснабжение восстановлено», - сообщила пресс-служба городской мэрии со ссылкой на главу администрации Железнодорожного района Олега Денисова.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!