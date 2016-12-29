29.12.2016 | 16:13

Житель Пензы Владимир Александрович настолько привык к пешеходному переходу через дорогу, ведущую к одному из съездов Сурского моста, что даже не посмотрел, что знаки исчезли. Человек за рулем напомнил ему об этом.

«Я прошел половину улицы, а потом увидел, как шофер мне грозит», - рассказал мужчина.

Мало того что там всегда была удобная народная переправа через дорогу, так теперь еще неясно, как вообще пересечь проезжую часть.

«Рядом есть пешеходный переход, но непонятно, как на него попасть», - отметил Владимир Александрович.

Зебры в Пензе стали исчезать летом в тех местах, где неподалеку есть альтернативные переходы и где часто случались наезды на пешеходов. Но и это не остановило людей. Они стали перебегать проезжую часть, увеличивая риск ДТП.

Тогда власти установили ограждения, однако не во всех излюбленных местах пензенцев. Например, рядом с Сурским мостом забора нет. Лестница на той стороне дороге так и манит по привычке шагнуть вперед.

«Заторов здесь не образовывалось. Людям негде ходить, вот и перебегают», - объяснил Владимир Александрович.