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Из жизни | Пензенцы не согласны с ликвидацией перехода у Сурского моста

29.12.2016|16:13
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Житель Пензы Владимир Александрович настолько привык к пешеходному переходу через дорогу, ведущую к одному из съездов Сурского моста, что даже не посмотрел, что знаки исчезли. Человек за рулем напомнил ему об этом.

«Я прошел половину улицы, а потом увидел, как шофер мне грозит», - рассказал мужчина.

Мало того что там всегда была удобная народная переправа через дорогу, так теперь еще неясно, как вообще пересечь проезжую часть.

«Рядом есть пешеходный переход, но непонятно, как на него попасть», - отметил Владимир Александрович.

Зебры в Пензе стали исчезать летом в тех местах, где неподалеку есть альтернативные переходы и где часто случались наезды на пешеходов. Но и это не остановило людей. Они стали перебегать проезжую часть, увеличивая риск ДТП.

Тогда власти установили ограждения, однако не во всех излюбленных местах пензенцев. Например, рядом с Сурским мостом забора нет. Лестница на той стороне дороге так и манит по привычке шагнуть вперед.

«Заторов здесь не образовывалось. Людям негде ходить, вот и перебегают», - объяснил Владимир Александрович.

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Гость|29.12.2016 18:53|

а то что там из-за опор никого не видно? житель не подумал?

Гость|29.12.2016 19:00|

Лишние 100 метров трудно пройти вдоль "Истока" к светофору. А потом водитель виноват.

Гость|29.12.2016 19:04|

ПДД и привыкли - понятия не совсестимые. Отвыкайте

Гость|29.12.2016 19:47|

как водителям наматывать илометры в объезд - эт нормально, а как жопоносцам пройти 100 м для собственной безопасности - сразу кудахчут

Гость|29.12.2016 19:48|

Пусть отвыкает и ножками,ножками !

Имя: Гость
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