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Из жизни | Чиновники посетили ул. Мичурина после жалоб на холод в квартирах

29.12.2016|16:06
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В четверг, 29 декабря, глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов провел выездное совещание на улице Мичурина.

Поводом для этого стали жалобы жителей нескольких домов на низкую температуру в квартирах. Проблемы начались, после того как здания отрезали от котельной санатория и подключили к новой. Ведущая от нее труба в настоящее время не везде прикрыта изоляционным слоем.

«В совещании приняли участие представители городского управления ЖКХ, МКП «Теплоснабжение г. Пензы», ЖСК «Энерго», МУП «Жилье-22» по ОЖФ, собственники квартир. В результате обследования установлено, что температура выхода теплоносителя соответствует температурному графику, температурный режим в жилых помещениях в норме», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Чтобы люди не замерзали в холода, ЖСК «Энерго» рекомендовали увеличить расход ресурсов и повысить температуру теплоносителя.

МКП «Теплоснабжение г. Пензы» поручили восстановить изоляцию на поврежденных участках трубопровода.

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Гость|29.12.2016 16:24|

дерьмоновости заполонили все

Гость|29.12.2016 16:27|

Давно бы сами обмотали трубы шмотками. Их на свалках больше чем надо. особенно под новый год старьё выбрасывают.

Гость|29.12.2016 16:45|

300 метров от бытового! котла, обматывай шмотками не обматывай потери к первому дому 40% минимум, а если ещё обратка в промёрзшей земле эти же 300 метров-это жопа. Счета у них тыш по пять минимум.

Имя: Гость
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