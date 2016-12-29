29.12.2016 | 16:06

В четверг, 29 декабря, глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов провел выездное совещание на улице Мичурина.

Поводом для этого стали жалобы жителей нескольких домов на низкую температуру в квартирах. Проблемы начались, после того как здания отрезали от котельной санатория и подключили к новой. Ведущая от нее труба в настоящее время не везде прикрыта изоляционным слоем.

«В совещании приняли участие представители городского управления ЖКХ, МКП «Теплоснабжение г. Пензы», ЖСК «Энерго», МУП «Жилье-22» по ОЖФ, собственники квартир. В результате обследования установлено, что температура выхода теплоносителя соответствует температурному графику, температурный режим в жилых помещениях в норме», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

Чтобы люди не замерзали в холода, ЖСК «Энерго» рекомендовали увеличить расход ресурсов и повысить температуру теплоносителя.

МКП «Теплоснабжение г. Пензы» поручили восстановить изоляцию на поврежденных участках трубопровода.